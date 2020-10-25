Вирусолог назвал возможную дату пика коронавируса

Максимум заболеваемости COVID-19 будет достигнут к 7 ноября, а пока рост продолжится и может дойти до 20 тыс. заболевших в сутки. Такое мнение в интервью «Известиям» выразил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.

«Рост выявленных случаев помимо природных процессов связан еще и с тем, что у нас постепенно увеличиваются объемы проводимого тестирования. В результате диагностируются и включаются в статистику те, у кого инфекция есть, но симптомов нет», — отметил он.

Вирусолог считает, что необходимо сохранять спокойствие, поскольку подавляющее число заболевших выздоравливает, а дети не переносят коронавирусную инфекцию тяжело. По словам эксперта, «перед нами не чума».

«Медицина работает над тем, чтобы победить коронавирус, и в целом справляется с задачей: разрабатываются лекарственные средства, испытывается вакцина. Человечеству гибель не грозит, и нашей стране тоже», — заключил врач.

А пока, отметил Альштейн, нужно соблюдать правила гигиены: носить маски в общественных местах, перчатки, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и по возможности перейти на самоизоляцию.

Ранее о том, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции может стабилизироваться к лету 2021 года, высказался вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев. По его словам, пневмотропные вирусы, к которым и относится SARS-CoV-2, боятся тепла. Вспышки этих заболеваний начинаются поздней осенью и ранней весной. Зуев считает, что в июле будут значительные улучшения.

21 октября директор Центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что ситуация с коронавирусом в России станет управляемой при помощи массовой вакцинации.

Ранее в этот день Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса «Спутник V» к декабрю должно составить порядка 5–6 млн доз в месяц. Согласно его прогнозам, такой объем выпуска препарата позволит за 10–12 месяцев произвести вакцинацию 70% населения страны.

24 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире вновь обновило антирекорд, за сутки зафиксировали 465 322 случая COVID-19.

Всего на субботу 42 055 863 подтвержденных случая заболевания, число летальных случаев составляет 1 141 567 человек. Прошлый антирекорд зафиксировали 23 октября, тогда за сутки выявили 445 419 случаев заражения коронавирусом.

Наибольшее число заболевших по-прежнему фиксируется в странах Северной и Южной Америки. Европейские страны ужесточают ограничения на фоне увеличения числа заболевших.

В России на 24 октября выявлены 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровели 1 130 818 человек.

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