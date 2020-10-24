Названа дата досрочных выборов президента Киргизии

Досрочные выборы президента Киргизии пройдут 10 января. Об этом в субботу, 24 октября, на заседании сообщила глава Центральной избирательной комиссии страны Нуржан Шайлдабекова.

«Членами ЦИК определена дата проведения досрочных выборов президента страны, выборы состоятся 10 января 2021 года», — приводит ее слова «Интерфакс».

Шайлдабекова отметила, что по закону досрочные выборы президента должны состояться до 16 января 2021 года.

«Так как парламент не объявил дату досрочных выборов президента, они считаются назначенными с 23 октября. По закону они должны быть проведены до 16 января 2021 года в ближайшее воскресенье к этой дате. Следовательно, таким днем является 10 января», — также заявила она.

23 октября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва удовлетворена стабилизацией обстановки в Киргизии.

22 октября президент России Владимир Путин назвал события в республике бедой киргизского народа. По словам главы государства, Москва не вмешивается в ситуацию и надеется на ее нормализацию.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии вспыхнули протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы.

В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Кроме того, 15 октября покинул свой пост и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к новому премьер-министру Садыру Жапарову. С 15 октября протесты прекратились.