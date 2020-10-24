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Названа дата досрочных выборов президента Киргизии

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Досрочные выборы президента Киргизии пройдут 10 января. Об этом в субботу, 24 октября, на заседании сообщила глава Центральной избирательной комиссии страны Нуржан Шайлдабекова.

«Членами ЦИК определена дата проведения досрочных выборов президента страны, выборы состоятся 10 января 2021 года», — приводит ее слова «Интерфакс».

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Шайлдабекова отметила, что по закону досрочные выборы президента должны состояться до 16 января 2021 года.

«Так как парламент не объявил дату досрочных выборов президента, они считаются назначенными с 23 октября. По закону они должны быть проведены до 16 января 2021 года в ближайшее воскресенье к этой дате. Следовательно, таким днем является 10 января», — также заявила она.

23 октября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва удовлетворена стабилизацией обстановки в Киргизии.

22 октября президент России Владимир Путин назвал события в республике бедой киргизского народа. По словам главы государства, Москва не вмешивается в ситуацию и надеется на ее нормализацию.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии вспыхнули протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы.

В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Кроме того, 15 октября покинул свой пост и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к новому премьер-министру Садыру Жапарову. С 15 октября протесты прекратились.

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