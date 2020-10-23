Глава МИД России прокомментировал стабилизацию обстановки в Киргизии

Москва удовлетворена стабилизацией обстановки в Киргизии. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с киргизским коллегой Русланом Казакбаевым.

«Мы с обеспокоенностью следили за развитием обстановки и с удовлетворением отмечаем, что на данный момент она входит в спокойное русло», — сказал он.

Накануне президент России Владимир Путин назвал события в республике бедой киргизского народа. По словам главы государства, Москва не вмешивается в ситуацию в Киргизии и надеется на ее нормализацию.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии вспыхнули протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы.

В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Кроме того, 15 октября покинул свой пост и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к новому премьер-министру Садыру Жапарову. С 15 октября протесты прекратились.