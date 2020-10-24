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Еще 2639 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

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2639 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщила в субботу, 24 октября, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2639 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 287 910», — рассказала она журналистам.

По последним данным, в России за весь период пандемии выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

Ранее в этот же день заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов призвал «не бояться статистики».

Как пояснил эксперт, для остановки циркуляции вируса у населения должна быть соответствующая иммунная прослойка. Об этом, по словам Горелова, можно будет говорить только тогда, когда будет внедрена рутинная вакцинация хотя бы на уровне гриппа и коллективный иммунитет россиян достигнет уровня 60-70%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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