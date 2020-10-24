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Эксперт Роспотребнадзора призвал не пугаться статистики по COVID-19

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Возрастающую в последнее время статистику выявления новых случаев коронавирусной инфекции не надо бояться, призвал в субботу, 24 октября, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает ТАСС.

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«Пугаться статистики абсолютно не нужно. Еще в конце августа-начале сентября я прогнозировал, что произойдет рост в 17-18 тыс. заболевших, потому что это связано с одним и тем же: с тем, что еще недостаточная прослойка населения встретилась с данным вирусом — менее 1%. Поэтому представить себе, что эпидпроцесс закончится при таких цифрах, невозможно», — отметил специалист.

Как пояснил эксперт, для остановки циркуляции вируса у населения должна быть соответствующая иммунная прослойка. Об этом, по словам Горелова, можно будет говорить только тогда, когда будет внедрена рутинная вакцинация хотя бы на уровне гриппа и коллективный иммунитет россиян достигнет уровня 60-70%.

В пятницу оперативный штаб сообщил сразу о 17 340 подтвержденных за сутки случаях, что заметно превысило предыдущий максимум, зарегистрированный во вторник.

По последним данным, в России за весь период пандемии выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

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