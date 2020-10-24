Ян пожелал удачи Нурмагомедову в бою с Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян пожелал удачи чемпиону лиги в легком весе, своему соотечественнику Хабибу Нурмагомедову в преддверии турнира UFC 254.

Поединок россиянина с американцем Джастином Гэтжи состоится в субботу, 24 октября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Бой станет главным событием турнира UFC 254.

«Дорогие друзья, всем здравствуйте! Уже завтра состоится поединок нашего бойца Хабиба Нурмагомедова. От себя лично хотел бы пожелать ему победы, хорошего настроя, чтобы прошло все без травм. Всем спасибо, до свидания», — сказал Ян в видео, опубликованном на его странице в Instagram.

Также он пожелал победы российским бойцам Александру Волкову и Магомеду Анкалаеву.

Ранее в пятницу сообщалось, что Нурмагомедов вошел в весовую категорию перед боем с Гэтжи, россиянину удалось сбросить 8,5 кг за шесть дней.

На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения, Гэтжи за свою карьеру выиграл 22 поединка и потерпел два поражения в MMA. Ранее Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей.

Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.