Нурмагомедов вошел в весовую категорию перед боем с Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов вошел в весовую категорию перед боем с американцем Джастином Гэтжи. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в команде российского спортсмена.

«Хабиб сделал вес», — сказал представитель Нурмагомедова ТАСС.

Уточняется, что россиянину удалось сбросить 8,5 кг за шесть дней.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи за титул чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) пройдет в субботу, 24 октября. Поединок состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и станет главным событием турнира UFC 254, напоминает телеканал РЕН ТВ.

На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения, Гэтжи за свою карьеру выиграл 22 поединка и потерпел два поражения в MMA. Ранее Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей.

Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.