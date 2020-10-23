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Глава ВОЗ предупредил о нескольких «очень трудных» месяцах пандемии

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Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми в том, что касается пандемии коронавируса. Об этом рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве, трансляция которого велась на YouTube-канале организации.

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По его словам, в настоящее время ситуация с коронавирусом в мире находится на критически важном перекрестке, особенно в северном полушарии. Гендиректор также предупредил, что некоторые страны находятся на опасной траектории распространения заболевания.

Гебрейесус призвал мировых лидеров немедленно предпринять необходимые шаги, направленные на предотвращение роста смертности, а также закрытия школ и коллапса систем здравоохранения.

По словам директора ВОЗ, организация заметила, что слишком много государств столкнулись с резким приростом новых случаев коронавируса. Это приводит к исчерпыванию ресурсов медучреждений.

22 октября за сутки в мире было выявлено 423 тыс. новых случаев коронавируса, это стало новым рекордом роста заболеваемости, сообщали в организации. Ее статистика учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами.

По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, при этом за минувшие сутки в России зафиксировано 17 340 новых случаев. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

По данным портала Worldometer на 23 октября, в мире выявлено более 42,3 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 31,3 млн пациентов выздоровело, число летальных случаев превысило 1,1 млн человек.

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