В Москве за последние сутки умерли 63 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве скончались 63 пациента с положительными тестами на коронавирусную инфекцию. Об этом 23 октября сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось о 62 умерших от коронавируса в Москве. По состоянию на 23 октября, общее число умерших от коронавируса в российской столице за время пандемии составило 6312 человек.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика госпитализаций и роста ковидных пневмоний снижается от недели к неделе.

Утром в тот же день вице-мэр мегаполиса Анастасия Ракова, в Москве от коронавирусной инфекции за сутки вылечились еще 2779 пациентов. Всего от болезни вылечились до 285 271 человек.

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