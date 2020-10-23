Собянин заявил о замедлении эпидемии коронавируса в Москве

Распространение нового коронавируса в Москве замедляется, взрывного роста заболеваемости нет. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Рост идет, но более медленными темпами», — сказал он.

При этом динамика госпитализаций и роста ковидных пневмоний снижается от недели к неделе. «По ряду показателей она была в районе 50–60%, потом 30%, в последнюю неделю было 15%»,— добавил Собянин.

Ранее в пятницу вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила о проведении в Москве свыше 10 млн ПЦР-тестов на наличие коронавируса.

Власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска — речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено.

С 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й класс и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима.

В России по состоянию на 23 октября выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

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