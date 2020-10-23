В Москве за сутки от коронавируса вылечились 2779 человек

За прошедшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 2779 пациентов. Об этом 23 октября сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 285 271 человека», — заявила Ракова.

Накануне стало известно, что в Москве временные госпитали при городских стационарах начали принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, 22 октября Ракова сообщила, что в Москве более 4 тыс. человек сдали плазму, которая помогает в лечении коронавирусной инфекции, пишет «Газета.ру».

Несколько дней назад заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что заготовленный в Москве запас прочности в медицинской системе позволяет вводить ограничения медленными темпами.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.