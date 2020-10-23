Прямой эфир
Сюжет:

В Москве за сутки от коронавируса вылечились 2779 человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За прошедшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 2779 пациентов. Об этом 23 октября сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В 10–15% случаев у тяжело переболевших COVID антитела пропадают»
Директор центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург — о непонятных реакциях на вирус, вакцине и ее применении при иммунодефиците

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 285 271 человека», — заявила Ракова.

Накануне стало известно, что в Москве временные госпитали при городских стационарах начали принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, 22 октября Ракова сообщила, что в Москве более 4 тыс. человек сдали плазму, которая помогает в лечении коронавирусной инфекции, пишет «Газета.ру».

Несколько дней назад заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что заготовленный в Москве запас прочности в медицинской системе позволяет вводить ограничения медленными темпами.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020