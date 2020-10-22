В Москве открыли временные госпитали при клиниках для больных COVID-19

В Москве временные госпитали при городских стационарах начали принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 22 октября, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Временные госпитали-родеры на территориях крупнейших московских клиник построены весной и были зарезервированы на случай неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки. В настоящее время часть из них уже начали принимать пациентов с COVID-19», — сказала Ракова.

По ее словам, в их числе госпитали на базе больниц № 67 им. Л.А. Ворохобова и № 52, Медицинского комплекса в Коммунарке, Института скорой помощи имени Склифосовского, Инфекционной больницы № 2 и других клиник.

Госпитали-родеры представляют собой временные клиники для лечения и наблюдения пациентов с коронавирусом. Они размещены таким образом, чтобы врачам было максимально удобно транспортировать пациентов из ковид-корпусов стационаров. По возможностям они не отличаются от полноценной коронавирусной клиники.

По данным столичной мэрии, сейчас открыто почти 50 временных госпиталей на территории 16 городских больниц. Общая вместимость объектов — около 3 тыс. коек.

С начала октября уже работают два временных госпиталя в ледовом дворце «Крылатское» (Городская клиническая больница № 67 им. Л.А. Ворохобова) и на территории конгрессно-выставочного центра «Сокольники» (Городская клиническая больница им. Ф.И. Иноземцева). 20 октября пациентов с легкой и средней тяжестью заболевания COVID-19 начали принимать временные госпитали на ВДНХ и в автомобильном торговом центре (АТЦ) «Москва».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.