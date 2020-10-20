Заммэра Москвы заявил о наличии запаса прочности в медсистеме города

Заготовленный в Москве запас прочности в медицинской системе позволяет вводить ограничения медленными темпами. Об этом во вторник, 20 октября, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на первом заседании Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов.

«Несмотря на цифры, похожие на весенние — к сожалению, пока медленно, но приближаемся — мы понимаем, что у нас есть большой задел прочности, прочности медицинской системы, сформированный запас коечного фонда, который позволяет нам вводить ограничения более медленными темпами, и они носят мягкий характер», — цитирует его «РИА Новости».

Накануне в столице открылись ещё два временных госпиталя для больных COVID-19. Дополнительные места появились на ВДНХ и в Автомобильном торговом центре «Москва». Госпитали рассчитаны на 3,5 тыс. человек.

В связи с увеличением ежедневного прироста случаев заболевания власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска, речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Мэр города Сергей Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространением COVID-19.

Также в Москве в этих целях с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й классы и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Осенние каникулы в школах длятся с 5 по 18 октября, действие социальных карт учащихся также было приостановлено . Вместе с этим власти столицы обязали бизнес перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку и ввели систему идентификации посетителей ночных клубов, баров и аналогичных развлекательных заведений по QR-коду.

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