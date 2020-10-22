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В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом

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В Москве за сутки скончались 62 пациента с положительными тестами на коронавирусную инфекцию, приводит данные оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом 22 октября. Сутками ранее сообщалось о 66 жертвах COVID-19 в столице.

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Общее число умерших от коронавируса в Москве за время пандемии составило 6249.

Ранее в этот день заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за прошедшие сутки в столице от коронавируса вылечились еще 2519 человек.

Также в четверг стало известно, что более 4 тыс. жителей Москвы, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы с антителами к COVID-19.

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