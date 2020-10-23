Минздрав назвал количество коек для пациентов с COVID-19 в России

Около 200 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом развернуто в России. Об этом заявил в пятницу, 23 октября, глава Минздрава Михаил Мурашко на Евразийском экономическом форуме.

«До начала пандемии COVID-19 в Российской Федерации имелось 52 тыс. взрослых и детских инфекционных коек», — цитирует министра ТАСС. Коечный фонд инфекционной службы увеличили более чем в четыре раза.

Накануне стало известно, что Мурашко уйдет на карантин из-за положительного теста на COVID-19 одного из членов его семьи.

По данным оперштаба, за минувшие 24 часа в России выявили 17 340 новых случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии в стране зафиксировали 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировали 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 пациент.

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