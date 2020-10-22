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Минздрав заявил об уходе Мурашко на карантин из-за коронавируса в его семье

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко уйдет на карантин из-за положительного теста на COVID-19 одного из членов его семьи. Об этом заявил «Известиям» помощник министра Алексей Кузнецов в четверг, 22 октября.

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«В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи, министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию»,— сказал Кузнецов.

По его словам, министр чувствует себя хорошо, в ближайшее время будет работать удаленно.

Кузнецов добавил, что на публичных мероприятиях представлять ведомство будет первый заместитель Мурашко Игорь Каграманян.

Ранее, 8 октября, Патриарх Кирилл отправился на карантин после контакта с заболевшим COVID-19. В тот день он традиционно должен был возглавлять праздничные торжества в день преставления преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. На следующий день глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион сообщил, что результат теста главы РПЦ на коронавирус оказался отрицательным.

По данным оперштаба на 22 октября, за минувшие сутки в России зафиксировали 15 971 новый случай заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 1 463 306 случаев этой инфекции в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 242 летальных исхода, выздоровели 1 107 988 человек.

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