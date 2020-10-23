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Эрдоган заявил о продолжении испытаний С-400

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Турция продолжает испытания купленных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил в пятницу, 23 октября, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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Он уточнил, что консультироваться с Вашингтоном по этому вопросу Турция не намерена.

«Анкара не собирается учитывать позицию США по этому вопросу», — цитирует президента «Интерфакс».

16 октября Турция впервые испытала на учениях на севере страны купленные у России С-400. Были проведены три пуска, ракеты успешно поразили заданные цели.

После этого США выразили надежду, что Турция не поставит эти ракетные системы на вооружение, иначе ее будут ждать серьезные последствия в сфере безопасности.

Генсек альянса Йенс Столтенберг накануне заявлял, что знает о контактах между Турцией и США о поставках систем Patriot. Кроме того, у Турции были контакты с европейскими партнерами, в ходе которых обсуждались возможности поставок систем французско-итальянского производства

Поставки российских ЗРС в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

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