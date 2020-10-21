НАТО поддержит усилия по поиску вариантов альтернативы С-400 для Турции

НАТО поддерживает усилия по поиску альтернативы российским зенитно-ракетным системам С-400 «Триумф», купленным Турцией. Об этом в среду, 21 октября, в ходе пресс-конференции, транслировавшейся в Twitter, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я знаю о контактах между Турцией и США о поставках систем Patriot. Кроме того, у Турции были контакты с европейскими партнерами, в ходе которых обсуждались возможности поставок систем французско-итальянского производства», — сказал глава НАТО.

Также Столтенберг в очередной раз выразил обеспокоенность последствиями, которые может вызвать решение Турции принять на вооружение российские ЗРС.

Он напомнил, что для НАТО, членом которого является Турция, важны совместимость и интеграция противоракетных и противовоздушных систем. «Российские системы — не тот случай», — добавил он.

16 октября Турция впервые испытала на учениях на севере страны купленные у России С-400. Были проведены три пуска, ракеты успешно поразили заданные цели.

После этого США выразили надежду, что Турция не поставит эти ракетные системы на вооружение, иначе ее будут ждать серьезные последствия в сфере безопасности.

Поставки российских ЗРС в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.