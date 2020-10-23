В России и Армении призвали вывести из Карабаха иностранных боевиков

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов и посол Армении в Москве Вардан Тоганян во время встречи подчеркнули необходимость вывода иностранных боевиков из зоны карабахского конфликта. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел России.

«Стороны провели обмен мнениями в контексте продолжающейся эскалации в зоне нагорнокарабахского конфликта. Подчеркнута неприемлемость переброски в регион боевиков незаконных вооруженных формирований из ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки и необходимость их незамедлительного вывода оттуда», ― говорится в сообщении.

О переброске 300 сирийских боевиков через территорию Турции в Баку рассказал также президент Франции Эммануэль Макрон в начале октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг его заявление и потребовал от Парижа извинений.

15 октября Алиев вновь опроверг заявления о присутствии наемников в зоне военного конфликта. Он подчеркнул, что армия Азербайджана насчитывает более 100 тыс. военнослужащих и вооруженные силы страны уже доказали способность «освободить свои земли».

Российская сторона также выражала обеспокоенность в связи с сообщениями об участии боевиков и наемников в конфликте в Карабахе. Данный вопрос президент РФ Владимир Путин обсудил 14 октября с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турции, в свою очередь, заявлял, что у сирийских боевиков «есть дела дома» и его страна не нуждается в отправке в Карабах наемников, несмотря на готовность помогать Баку.

Обострение конфликта в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. По итогам переговоров в Москве 9 октября стороны договорились о прекращении огня с полудня следующего дня, а также об обмене пленными и погибшими. Однако боевые действия продолжаются до сих пор, обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие, первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.