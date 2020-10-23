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Глава минздрава ФРГ назвал дату выпуска вакцины от COVID-19 в Германии

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Вакцина от COVID-19 появится в Германии в начале 2021 года. Об этом 23 октября заявил глава минздрава ФРГ Йенс Спан.

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«Конечно, было бы лучше, если бы вакцина могла предотвратить новые инфекции. Но также было бы полезно, если бы она облегчила течение болезни», — приводит сайт Swissinfo слова Спана.

Он отметил, что как только будет доступно достаточно вакцины, можно будет вакцинировать большую часть населения, желающего сделать прививку.

Министр добавил, что Германия в будущем готова передать излишки вакцины и другим странам.

На прошлой неделе исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств Гвидо Рази допустил начало вакцинации против коронавирусной инфекции в Европе весной-летом 2021 года.

Кроме того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила 15 октября, что в Евросоюзе приступят к вакцинации населения от коронавируса сразу же, как только будет разработана западная вакцина.

В середине сентября министр образования и научных исследований Германии Аня Карличек предположила, что вакцина против коронавируса будет доступна для населения лишь в середине 2021 года.

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