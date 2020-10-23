Глава минздрава ФРГ назвал дату выпуска вакцины от COVID-19 в Германии

Вакцина от COVID-19 появится в Германии в начале 2021 года. Об этом 23 октября заявил глава минздрава ФРГ Йенс Спан.

«Конечно, было бы лучше, если бы вакцина могла предотвратить новые инфекции. Но также было бы полезно, если бы она облегчила течение болезни», — приводит сайт Swissinfo слова Спана.

Он отметил, что как только будет доступно достаточно вакцины, можно будет вакцинировать большую часть населения, желающего сделать прививку.

Министр добавил, что Германия в будущем готова передать излишки вакцины и другим странам.

На прошлой неделе исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств Гвидо Рази допустил начало вакцинации против коронавирусной инфекции в Европе весной-летом 2021 года.

Кроме того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила 15 октября, что в Евросоюзе приступят к вакцинации населения от коронавируса сразу же, как только будет разработана западная вакцина.

В середине сентября министр образования и научных исследований Германии Аня Карличек предположила, что вакцина против коронавируса будет доступна для населения лишь в середине 2021 года.