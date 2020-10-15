ЕС разработает стратегию подготовки к вакцинации от COVID-19

В Евросоюзе приступят к вакцинации населения от коронавируса сразу же, как только будет разработана западная вакцина. К ее применению нужно быть готовым, заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Безопасная и эффективная вакцина — это наш лучший шанс победить коронавирус и вернуться к нормальной жизни. Мы упорно работаем над тем, чтобы заключить соглашения с фармацевтическими компаниями и обеспечить будущие дозы. Теперь мы должны убедиться, что как только вакцина будет найдена, мы будем полностью готовы к ее применению», — отметила фон дер Ляйен, чьи слова приведены на сайте Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что с помощью своей стратегии ЕК помогает странам Евросоюза подготовить кампании вакцинации: кто должен быть вакцинирован в первую очередь, как обеспечить справедливое распределение и как защитить наиболее уязвимых.

«Если мы хотим, чтобы наша вакцинация прошла успешно, мы должны подготовиться сейчас», — добавила фон дер Ляйен.

8 октября фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter, что ушла на самоизоляцию из-за контактов с носителем коронавируса. Она рассказала, что в прошлый вторник участвовала в мероприятии, где присутствовал человек, у которого впоследствии был положительный результат теста на COVID-19.

В августе Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса — «Спутник V». Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 12 октября сообщил, что минздрав ОАЭ одобрил проведение в стране третьей фазы ее клинических исследований.

О регистрации в России второй вакцины от коронавируса президент страны Владимир Путин объявил 14 октября.

В сентябре во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН Путин сообщил, что РФ открыта для партнерства по борьбе с коронавирусом, а также предложил бесплатно предоставить сотрудникам ООН российскую вакцину от COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 15 октября, на планете зарегистрировано свыше 38,8 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,09 млн человек, вылечились 29,1 млн.