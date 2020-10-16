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Эксперт допустил начало вакцинации от COVID-19 в ЕС весной-летом 2021 года

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Вакцинация против коронавирусной инфекции предположительно начнется в Европе весной-летом 2021 года, однако для серьезного сокращения масштабов пандемии потребуется примерно год. Об этом заявил исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Гвидо Рази.

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«Есть надежда, что первые дозы вакцины для людей, принадлежащих к группе риска, могут поступить весной 2021 года, дав начало серьезной вакцинации. На мой взгляд, наличие доз вакцины будет очень быстро увеличиваться после одобрения ее применения», — сказал Рази в эфире итальянского телеканала Sky TG24.

Он отметил, что создание вакцины против коронавируса не положит конец пандемии, но серьезные результаты будут достигнуты в течение года после начала ее применения. По его словам, в этот период важно продолжать носить маски и соблюдать безопасную дистанцию.

Он добавил, что в Европе скорее всего будут созданы несколько различных вакцин против коронавируса и уже в начале следующего года может появиться три экземпляра, которые пройдут одобрение ЕМА.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Евросоюзе приступят к вакцинации населения от коронавируса сразу же, как только будет разработана западная вакцина.

В августе комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что вакцина от коронавируса может стать доступной к концу текущего или началу следующего года.

В мае канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что созданные в Евросоюзе вакцины от коронавирусной инфекции будут доступны по всему миру, пишет «Газета.ру».

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