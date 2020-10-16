Эксперт допустил начало вакцинации от COVID-19 в ЕС весной-летом 2021 года

Вакцинация против коронавирусной инфекции предположительно начнется в Европе весной-летом 2021 года, однако для серьезного сокращения масштабов пандемии потребуется примерно год. Об этом заявил исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Гвидо Рази.

«Есть надежда, что первые дозы вакцины для людей, принадлежащих к группе риска, могут поступить весной 2021 года, дав начало серьезной вакцинации. На мой взгляд, наличие доз вакцины будет очень быстро увеличиваться после одобрения ее применения», — сказал Рази в эфире итальянского телеканала Sky TG24.

Он отметил, что создание вакцины против коронавируса не положит конец пандемии, но серьезные результаты будут достигнуты в течение года после начала ее применения. По его словам, в этот период важно продолжать носить маски и соблюдать безопасную дистанцию.

Он добавил, что в Европе скорее всего будут созданы несколько различных вакцин против коронавируса и уже в начале следующего года может появиться три экземпляра, которые пройдут одобрение ЕМА.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Евросоюзе приступят к вакцинации населения от коронавируса сразу же, как только будет разработана западная вакцина.

В августе комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что вакцина от коронавируса может стать доступной к концу текущего или началу следующего года.

В мае канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что созданные в Евросоюзе вакцины от коронавирусной инфекции будут доступны по всему миру, пишет «Газета.ру».