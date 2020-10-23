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Песков назвал нелегкой ситуацию с коронавирусом в России

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Ситуация с распространением коронавируса в России нелегкая, но она под контролем. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Действительно, ситуация под контролем, она нелегкая, она напряженная, но она под контролем. <…> В регионах заблаговременно были приняты меры подготовки к возможному продолжению эпидемии», ― сказал он журналистам.

Кроме того, Песков подчеркнул, что штаб правительства России работает со всеми регионами, добавив, что в тех точках, где возникает «напряжение», связанное с коронавирусом, принимаются особые меры.

Ранее, 21 октября, российский лидер заявил, что власти не планируют вводить жесткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса.

За день до этого Песков сообщил, что в Кремле не обсуждается возможность локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Он отметил, что накопленный объем медицинской прочности в России позволяет обойтись без радикальных мер.

Ранее в этот день вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что суточный прирост числа случаев коронавируса в России не критичен, он связан с увеличением охвата тестированием и улучшением диагностики в стране.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, при этом за минувшие сутки в России зафиксировано 17 340 новых случаев. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

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