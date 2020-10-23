Вирусолог призвал не паниковать из-за роста числа заболевших COVID-19 в РФ

Суточный прирост числа случаев коронавируса в России не критичен, он связан с увеличением охвата тестированием и улучшением диагностики в стране. Об этом заявил «РИА новости» доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в пятницу, 23 октября.

«Конечно, повышается эпидемия и число заболевших больше, чем было, но я вам должен сказать, что резко увеличилось число тестирований. Таких исследований делается больше, чем весной», — отметил он, добавив, что тогда ежедневный прирост составлял примерно 12 тыс. случаев, а сейчас — 17 тыс.

Альтштейн допустил, что рост заболеваемости «в какой-то мере» зависит от того, что сейчас «лучше диагностируют и исследуют».

Вирусолог выразил мнение, что населению не стоит паниковать из-за существующей на сегодняшний день статистики по заболевшим COVID-19, так как «все идет своим путем», а летальность «не такая уж и высокая».

По его словам, населению не стоит паниковать из-за существующей на сегодняшний день статистики по заболевшим COVID-19. «Паниковать по этому поводу не нужно, все идет своим путем. Летальность у нас не такая уж и высокая», — отметил Альтштейн.

Он считает, что Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 примерно в начале ноября.

«Я думаю, что постепенно ситуация стабилизируется, помогут меры, которые были недавно введены и сейчас вводятся постепенно, и, я думаю, мы на плато выйдем. Здесь предсказать с большой точностью нельзя, но я думаю, что может занять еще одну-две недели. Я думаю, что в начале ноября мы выйдем на плато», — сказал научный сотрудник.

Он пояснил, что плато может характеризоваться «застойными» цифрами по числу заболевших. По его словам, плато может спуститься до 10 тыс. заболевших в сутки по всей стране и на этих цифрах «пойти долго».

Он считает, что зимой «это плато может пойти повыше». «Высокое плато — это больше заболевших, чем это было летом», — сказал Альтштейн, добавив, что «это естественно», поскольку наступает сезон, благоприятный для данного заболевания, у людей снижается иммунитет в этот период.

Вирусолог считает, что Россия не сможет встретить Новый год без коронавируса.

«Ожидать, что он к Новому году исчезнет и даст нам спокойно праздновать, не приходится. Несколько лет мы будем внимательно к нему прислушиваться», — заключил он.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявили 17 340 новых случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии в стране зафиксировали 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировали 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 пациент.

Ранее, 19 октября, академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев спрогнозировал, что заболеваемость COVID-19 начнет спадать после установления зимних морозов.

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