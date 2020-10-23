Адвокат Сноудена назвал условие для возвращения подзащитного в США

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший бессрочный вид на жительство (ВНЖ) в России, не собирается покидать страну до тех пор, пока американские власти не прекратят его уголовное преследование. Об этом заявил «Интерфаксу» его адвокат Анатолий Кучерена в пятницу, 23 октября.

«Эдвард всегда скучает по родине, он об этом говорил мне неоднократно. Но он не может туда поехать, потому что не закрыты все те уголовные преследования, которые озвучиваются с политических всяких трибун», — рассказал Кучерена.

На вопрос, как могут отразиться на дальнейшей судьбе американца грядущие президентские выборы в США, адвокат ответил, что на судьбу Сноудена «однозначно повлияет прекращение его преследования, всяких спекуляций вокруг его имени».

«Благом для Америки стало бы признание Сноудена героем политическими деятелями США. Ведь американский народ давно уже признал его героем», — отметил защитник.

По словам Кучерены, после получения вида на жительство в России гражданин США собирается «работать, как и работал, заниматься любимым делом». Он добавил, что «с ним его жена, у него всё в порядке».

Накануне российские миграционные службы выдали Сноудену бессрочный вид на жительство в России.

В июне 2013 года экс-сотрудник ЦРУ передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы с информацией о всеобъемлющей слежке в 60 странах за более чем миллиардом человек правительствами 35 государств, о программах слежения за сотрудниками британских и американских спецслужб в интернете, а также слежке США за официальными лицами и гражданами по всему миру при помощи сетей связи. После этого он какое-то время скрывался и в итоге сбежал в Россию.

В августе того же года он получил временное убежище в России, а через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году ВНЖ продлили до 2020 года. Весной этого года он подал документы на продление вида на жительство еще на три года.

На родине Сноудена обвиняют в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждой из которой ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

В середине августа президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность помилования бывшего сотрудника АНБ. По словам политика, многие американцы на стороне Сноудена.