Байден назвал Ким Чен Ына бандитом

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден в четверг вечером, 22 октября, в ходе финальных предвыборных дебатов в Нэшвилле (штат Теннесси), назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына бандитом, но озвучил условия, при которых он мог бы с ним встретиться.

«Он (президент США Дональд Трамп) легитимизировал Северную Корею, он говорил о своем «хорошем приятеле», который является бандитом, просто бандитом, и говорил о том, как все улучшилось. А теперь у них есть ракеты, которые могут достичь территории США гораздо легче, чем раньше», — заявил он.

На вопрос модератора дискуссии при каких условиях он бы смог встретиться с главой КНДР, Байден пояснил, что согласился бы, если бы Ким Чен Ын дал согласие на сокращение ядерного потенциала и что «Северная Корея станет свободной от ядерного оружия».

Трамп же в ходе дебатов отметил, что налаживание рабочих отношений с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном помогло избежать ядерной войны между США и КНДР.

Ранее, 10 октября, о готовности Байдена, в случае его победы на предстоящих президентских выборах, встретиться с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном ради денуклеаризации Корейского полуострова сообщил бывший советник политика Брайан Маккеон.

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры по денуклеаризации полуострова в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

По его итогам стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.

В феврале стало известно, что Северная Корея продолжила развивать ядерную и ракетную программы в 2019 году, несмотря на соответствующие санкции Совета Безопасности ООН.