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Трамп рассказал о предотвращенной им ядерной войне с КНДР

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Налаживание рабочих отношений с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном помогло избежать ядерной войны между США и КНДР. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в четверг, 22 октября, во время теледебатов с кандидатом от демократов на пост президента Джо Байденом.

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Трамп рассказал, что бывший президент США Барак Обама во время беседы с ним перед инаугурацией в 2017 году назвал ситуацию вокруг КНДР самой большой проблемой США и сообщил о том, что между Пхеньяном и Вашингтоном может начаться ядерная война.

«На данном этапе у меня с ним [Ким Чен Ыном] очень хорошие отношения, он немного другой парень. Но он, наверное, думает обо мне то же самое. У нас другие отношения, у нас очень хорошие отношения, и нет войны», — цитирует Трампa The Washington Times.

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры по денуклеаризации полуострова в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

По его итогам стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.

В феврале стало известно, что Северная Корея продолжила развивать ядерную и ракетную программы в 2019 году, несмотря на соответствующие санкции Совета Безопасности ООН.

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