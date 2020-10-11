Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном в случае своей победы на выборах

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден, в случае своей победы на предстоящих президентских выборах, готов к встрече с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном ради денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в субботу, 10 октября, заявил в интервью агентству Yonhap бывший советник политика Брайан Маккеон.

«Я думаю, что он (Байден), будет готов встретиться (с Ким Чен Ыном), если это произойдет в рамках некой реальной стратегии, которая позволит нам приблизиться к денуклеаризации», — отметил Маккеон.

В тоже время подход к диалогу с северокорейским лидером нынешнего президента США экс-советник Байдена подверг критике за недостаточно серьезную дипломатическую работу перед встречами глав двух стран.

«Когда речь идет о переговорах по такому сложному вопросу, как ядерная проблема КНДР, нельзя ожидать, что два лидера справятся с этим за один или два часа, в течение которых продолжается их встреча. Следует проводить детальные консультации, необходимо достижение взаимопонимания, должны быть зафиксированы на бумаге документы, которые лидеры смогут одобрить, изучить и подписать», — подчеркнул он.

Маккеон работал с Байденом с 1985 по 2012 год, во время пребывания последнего на посту главы юридического комитета Сената Конгресса США по вопросам внешней политики и вице-президента США.

5 сентября министр иностранных дел Китая Ван И возложил на Соединенные Штаты ответственность за возникновение «политического тупика» между КНДР и Южной Кореей. По словам Вана И, причиной является то, что проблемам безопасности и развития Северной Кореи не уделялось должного внимания. 7 июля глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын заявил, что Пхеньян не намерен вступать в переговоры с Вашингтоном.

В феврале стало известно, что Северная Корея продолжила развивать ядерную и ракетную программы в 2019 году, несмотря на соответствующие санкции Совета Безопасности ООН.

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры по денуклеаризации полуострова в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

По его итогам стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.