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Перчаточно-масочный режим в московском метро контролируют 20 групп

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Контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима на станциях Московского метрополитена на постоянной основе осуществляют 20 сводных мобильных групп, среди которых сотрудники полиции, ГКУ «Организатор перевозок» и служба безопасности подземки. Об этом сообщили ТАСС в ответ на запрос в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

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При выявлении пассажиров без масок и перчаток сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» привлекают нарушителей к административной ответственности. Размер штрафа за нарушение перчаточно-масочного режима составляет 5 тыс. рублей. Патрулирование проводится по всей территории московского метро.

В связи с увеличением ежедневного прироста случаев заболевания власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска — речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Мэр города Сергей Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространение COVID-19.

Также в Москве в этих целях с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й классы и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Действие социальных карт учащихся также было приостановлено. Вместе с этим власти столицы обязали бизнес перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку и ввели систему идентификации посетителей ночных клубов, баров и аналогичных развлекательных заведений по QR-коду.

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