Рябков заявил о неготовности США продлить СНВ-3

США, очевидно, не готовы продлить СНВ-3, заявил в четверг, 22 октября, замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, Москва готова к договоренностям с США о продлении СНВ-3, но без навязывания их условий, однако «это ровно то, что происходит сейчас».

«Соответственно, я делаю вывод, что они к договоренностям о продлении СНВ-3 не готовы, что бы ни объявлялось с высоких трибун ответственными лицами в Вашингтоне в последние дни», — подчеркнул дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также добавил, что Москва ожидает от Вашингтона ответа на ноту от 16 октября с предложением продлить ДСНВ-3 на год без условий.

«Мы, безусловно, ждем ответа официального в письменном виде, мы вообще считаем, что американская манера, которая проявляется все чаще, не отвечать на дипломатические ноты, она, в общем-то, свидетельствует о пренебрежении азами дипломатической деятельности... Ну это просто говорит о манерах наших коллег», — приводит его слова «Интерфакс».

Днем ранее глава американского Госдепартамента Майк Помпео заявил, что Россия дала принципиальное согласие на заморозку всех своих ядерных арсеналов и США приветствуют это.

Как ранее в тот же день заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва надеется на продолжение диалога с Вашингтоном по СНВ. По его словам, продление действия договора — в интересах безопасности и стабильности всего мира.

16 октября президент России Владимир Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. Время дает возможность провести содержательные переговоры, полагает российский лидер. Однако США тогда отказались от этого предложения.

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США в 2010 году, истечет в 2021 году.