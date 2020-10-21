Помпео заявил о принципиальном согласии России продлить СНВ-3

Россия дала принципиальное согласие на заморозку всех своих ядерных арсеналов, США приветствуют это. Об этом заявил 21 октября глава американского Госдепартамента Майк Помпео.

«Но нам нужно убедиться в том, что переговорщики от России и США как можно скорее проведут переговоры, чтобы добиться прогресса и окончательно доработать поддающееся проверке соглашение», — отметил высокопоставленный дипломат.

По словам Помпео, продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) стало бы историческим, отмечает ТАСС. Также он добавил, что документ в его нынешнем виде охватил 92% арсенала США и только 45% российского.

Как ранее в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва надеется на продолжение диалога с Вашингтоном по СНВ. По его словам, продление действия договора — в интересах безопасности и стабильности всего мира.

16 октября президент России Владимир Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. Время дает возможность провести содержательные переговоры, полагает российский лидер. Однако США тогда отказались от этого предложения.

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США в 2010 году, истечет в 2021 году.