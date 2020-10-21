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Песков заявил о надежде России на продолжение диалога с США по ДСНВ

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Москва надеется на продолжение диалога с Вашингтоном по Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 21 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, договор имеет стратегический характер. «Это в интересах безопасности и стабильности всего мира», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о поддержке альянсом продления ДСНВ и прогресса в этом направлении.

Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила о готовности США встретиться с представителями России, чтобы финализировать соглашение по продлению действия документа.

16 октября президент России Владимир Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. Время дает возможность провести содержательные переговоры, полагает российский лидер. Однако США тогда отказались от этого предложения.

Срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США в 2010 году, истечет в 2021 году.

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