Захарова раскрыла истинную причину раскручивания США «иранской угрозы»

Вашингтон ставит иранофобские настроения выше международного права, и всему миру понятно, что за раскручиванием «иранской угрозы» стоит желание Штатов «под шумок» поставить в страны Персидского залива свое оружие. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в четверг, 22 октября.

Она добавила, что угрозы и выпады США в адрес различных стран и международных организаций, в том числе ООН и МАГАТЭ, стали уже привычным делом.

В качестве примера она привела обещание американцев ввести санкции против тех, кто занимается проектами в рамках резолюции Совета Безопасности ООН 2231 и Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.

«Мы убеждены, что мир не позволит США подменить международное право конъюнктурными политическими установками. Всем понятно, что за раскручиванием «иранской угрозы» стоят корыстные интересы американского военно-промышленного комплекса, который, видимо, просто под шумок накачивает страны Персидского залива своим оружием», — цитирует ее «РИА Новости».

Захарова подчеркнула, что если США хотят отгородиться от мира санкционной завесой, чтобы спрятать свои «недоговороспособность», а также предубеждения и комплексы, то это их дело. Однако Россия, по ее словам, вместе с другими странами продолжит проводить независимую внешнюю политику и выбирать себе партнеров без чьей-либо указки, а также сотрудничать с ними по тем направлениям, которые представляют для обеих сторон интерес и выгоду.

«Это касается и Ирана — партнерство с этой страной успешно развивается не одно десятилетие», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что Москва проводит политику в области военно-технического сотрудничества, которая полностью отвечает нормам международного права и российского законодательства.

Накануне директор американской национальной разведки Джон Рэтклифф заявил на пресс-конференции, что Иран и Россия пытаются вмешаться в президентские выборы, оказывая давление на избирателей. В Кремле назвали безосновательными обвинения Вашингтона.

19 октября США включили в черный список по Ирану двух граждан Китая, одного жителя Австралии, а также шесть китайских и одну австралийскую организации. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

9 октября сообщалось, что минфин США добавил в санкционный список 18 иранских банков.

Ранее расширение санкций против Ирана американский минфин провел 24 сентября. В список были добавлены еще двое иранских граждан, а также три расположенных на территории страны тюрьмы и отделение местного суда.

20 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил о возобновлении действия санкций ООН против Ирана, несмотря на то что в самой организации с этим не согласны. Он отметил, что США примут меры против «нарушителей» этих санкций.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.