Европарламент объявил оппозицию Белоруссии лауреатом премии Сахарова

Председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли объявил 22 октября лауреатом премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» за 2020 год оппозицию Белоруссии.

«Позвольте поздравить представителей белорусской оппозиции за их мужество, стойкость и решительность. Они выстояли и по-прежнему остаются сильными перед лицом гораздо более сильного противника. <…> Итак, мой призыв к вам, дорогие лауреаты, — оставаться сильными и не сдаваться в своей борьбе. Знайте, что мы на вашей стороне», — приводит слова Сассоли пресс-служба ЕП.

Кроме того, лауреатами премии Сахарова стали активисты-экологи Guapinol и Берта Касерес из Гондураса и архиепископ Мосула Наджиб Мусса Микаил.

Премия в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова присуждается ежегодно Европейским парламентом. Она вручается отдельным лицам и организациям, защищающим права человека и свободы. Призовой фонд составляет €50 тыс.

Несколько дней назад стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с оппозиционерами в СИЗО пообещал больше не баллотироваться на пост главы государства после принятия новой конституции.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране.

На фоне протестов в республике бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета для мирной передачи власти в Белоруссии.

Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту создания совета. По словам Лукашенко, появление альтернативных органов власти в стране недопустимо и будет караться по закон.