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Европарламент объявил оппозицию Белоруссии лауреатом премии Сахарова

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Председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли объявил 22 октября лауреатом премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» за 2020 год оппозицию Белоруссии.

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«Позвольте поздравить представителей белорусской оппозиции за их мужество, стойкость и решительность. Они выстояли и по-прежнему остаются сильными перед лицом гораздо более сильного противника. <…> Итак, мой призыв к вам, дорогие лауреаты, — оставаться сильными и не сдаваться в своей борьбе. Знайте, что мы на вашей стороне», — приводит слова Сассоли пресс-служба ЕП.

Кроме того, лауреатами премии Сахарова стали активисты-экологи Guapinol и Берта Касерес из Гондураса и архиепископ Мосула Наджиб Мусса Микаил.

Премия в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова присуждается ежегодно Европейским парламентом. Она вручается отдельным лицам и организациям, защищающим права человека и свободы. Призовой фонд составляет €50 тыс.

Несколько дней назад стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с оппозиционерами в СИЗО пообещал больше не баллотироваться на пост главы государства после принятия новой конституции.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране.

На фоне протестов в республике бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета для мирной передачи власти в Белоруссии.

Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту создания совета. По словам Лукашенко, появление альтернативных органов власти в стране недопустимо и будет караться по закон.

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