Белорусская оппозиция попала в список финалистов премии Сахарова 2020 года

Европарламент включил белорусскую оппозицию в список финалистов премии «За свободу мысли» имени академика Андрея Сахарова 2020 года. Об этом в понедельник, 12 октября, говорится на сайте ЕП.

В итоговом списке номинантов указана «демократическая оппозиция в Беларуси, которую представляет Координационный совет — инициатива храбрых женщин и деятелей в сфере политики и гражданского общества».

Также финалистами премии Сахарова стали активисты-экологи Guapinol и Берта Касерес из Гондураса и архиепископ Мосула Наджиб Мусса Микаил.

В резолюции, принятой в сентябре 2020 года, Европарламент осудил белорусские власти за их жестокое подавление мирных протестов.

Ранее в понедельник силовые структуры Белоруссии заявили о готовности применять боевое оружие для поддержания порядка на улицах Минска.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом голосования начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.