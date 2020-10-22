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В Кремле заявили о несоблюдении договоренности о перемирии в Карабахе

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Договоренности о режиме прекращения огня и гуманитарной паузе в Нагорном Карабахе не выполняются. Об этом заявил в четверг, 22 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Пока нельзя констатировать, что ранее достигнутые договоренности о прекращении огня и гуманитарной паузе соблюдаются. К сожалению, они не соблюдаются сторонами», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва не видит иных способов урегулирования нагорнокарабахского конфликта, кроме дипломатического.

В то же время он не стал подробно комментировать заявление Госдумы о возможной высадке российского десанта в Карабахе.

Кроме того, пресс-секретарь воздержался и от оценки слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что конфликт не получается решить дипломатическим путем.

Ранее в этот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает встречи с Пашиняном по Нагорному Карабаху в Москве.

17 октября МИД Армении сообщил о достижении договоренности с Азербайджаном о введении гуманитарного перемирия с полуночи 18 октября. В Баку эти данные подтвердили, однако уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.

Эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла в конце сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за обстрелы и гибель населения друг на друга.

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