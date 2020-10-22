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В Госдуме заявили о возможной десантной операции из-за Карабаха

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Москва может отреагировать на развитие ситуации в Нагорном Карабахе в том числе «путем десантной операции» в рамках ОДКБ. Такое мнение в беседе с НСН высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

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По его словам, в России должны понимать, что в данном конфликте речь идет не только о борьбе с армянами в Нагорном Карабахе, а «о попытке утвердить новый мир в Закавказье, в котором Турция является вершителем судеб».

Затулин подчеркнул, что Россия должна доказать, что является ведущей страной на постсоветском пространстве. При этом депутат признался, что точно не знает, в какой форме это может быть сделано.

«В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской — не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады», — сказал парламентарий.

Он добавил, что, если потребуется, Москва должны внятно объяснить Грузии, «что через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению».

«Это решение вынужденное, потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные. Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры», — подчеркнул Затулин.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь, но по факту этого не случилось.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие, после чего и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

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