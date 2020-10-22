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В Петербурге приостановили работу кафе и ресторанов в ночное время

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Работа всех заведений общественного питания в ночное время запрещается в Санкт-Петербурге. Соответствующее постановление в четверг, 22 октября, подписал губернатор Александр Беглов.

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Согласно документу, все заведения должны получить уникальный QR-код, который сможет подтвердить их соответствие требованиям безопасности.

Ограничения будут введены с 26 октября и будут действовать до 29 ноября. Меры не распространяются только на те заведения, которые расположены на территории АЗС, вокзалов и аэропорта.

Проведение мероприятий запрещено в любое время.

«Всем организациям и индивидуальным предпринимателям вне зависимости от видов экономической деятельности необходимо принять стандарт безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а также получить уникальный QR-код, подтверждающий соответствие деятельности организации или индивидуального предпринимателя требованиям такого стандарта», — говорится в постановлении.

О том, что в Санкт-Петербурге планируется ограничить время работы ресторанов 19 октября сообщал вице-губернатор Евгений Елин.

В тот же день сообщалось, что в Москве заработал сервис для регистрации посетителей ночных клубов или иных заведений, мероприятия в которых проходят с 0:00 до 6:00. Воспользоваться сервисом можно после сканирования QR-кода на входе в заведение.

Согласно соответствующему указу мэра столицы Сергея Собянина, работники и посетители данных заведений смогут попасть в них при условии регистрации по номеру телефона.

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