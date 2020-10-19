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В Москве запустили сервис для регистрации посетителей ночных клубов

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В Москве заработал сервис для регистрации посетителей ночных клубов или иных заведений, мероприятия в которых проходят с 0:00 до 6:00. Об этом 19 октября сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

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«Сайт https://checkin.mos.ru необходим для регистрации посетителей ночных клубов и других заведений, режим работы которых предполагает проведение развлекательных мероприятий с 0:00 до 6:00. Обязанность проходить регистрацию при посещении таких заведений установлена указом мэра Москвы № 101-УМ», — сообщили агентству.

Воспользоваться сервисом можно после сканирования QR-кода на входе в заведение. В открывшемся окне необходимо будет ввести номер мобильного телефона и подтвердить его с помощью кода из SMS-сообщения либо авторизоваться через учетную запись портала mos.ru. После этого на экране появится подтверждение регистрации, которое нужно показать сотруднику заведения на входе.

С понедельника, 19 октября, в московских в ночных клубах, барах, дискотеках и в аналогичных развлекательных заведениях начнет действовать система идентификации посетителей по QR-коду. Согласно соответствующему указу мэра города Сергея Собянина, работники и посетители данных заведений смогут попасть в них при условии регистрации по номеру телефона.

Предполагается, что пользоваться нововведением будет более 500 столичных ночных клубов и баров. Мера введена для того, чтобы в случае обнаружения коронавируса у одного из присутствующих, можно было оповестить об этом всех остальных.

По словам первого замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюка, тех, кто не будет использовать новую систему, будут штрафовать.

Для регистрации в заведении нужно отсканировать QR-код при входе в заведение, перейти по полученной ссылке и авторизоваться либо отправить SMS на номер 7377, а полученное подтверждение показать при входе.

Также Немерюк допустил, что если эта система покажет свою эффективность, ее могут распространить и на другие заведения, в том числе рестораны, салоны красоты.

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