В Петербурге ограничат время работы ресторанов до 23:00

Время работы ресторанов в Санкт-Петербурге планируется ограничить, заявил вице-губернатор Евгений Елин.

«Они будут работать до 23:00», — цитирует Елина «Интерфакс».

Когда власти планируют ввести ограничения для ресторанов, вице-губернатор города не сказал.

Однако он отметил, что те жители Петербурга, которые оставляют себя без развлечений и проводят вечера дома, поддерживают врачей, работающих с COVID-пациентами.

Как сообщают СМИ, ограничения для ресторанов могут начать действовать со следующей недели.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая обстановка в РФ по COVID-19 остается напряженной. Она добавила, что в России делается всё, что поможет стабилизировать ситуацию с коронавирусом.

Попова призвала носить маски, беречь людей старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями и сократить контакты.

За минувшие сутки в РФ выявили 15 982 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 179 человек, вылечились 5328 пациентов.

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировали в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466).