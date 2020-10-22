СК закрыл дело против убитого в Берлине гражданина Грузии

Следственный комитет России закрыл уголовное преследование гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который участвовал в подготовке терактов в Москве и Беслане. Об этом в четверг, 22 октября, «РИА Новости» сообщили в ответе на запрос.

«Уголовное преследование в отношении уроженца села Дуиси Ахметского района Грузии Хангошвили Зелимхана Султановича по факту его участия в ночь на 22 июня 2004 года в нападении банд под руководством Шамиля Басаева на сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих <…> Ингушетии <…> прекращено в связи с его смертью», — сказали в ведомстве.

10 октября источник в силовых структурах России сообщил, что Хангошвили участвовал в подготовке теракта в метро Москвы и в Беслане в 2004 году, а в 2013 году организовал канал поставки террористов из Панкисского ущелья Грузии в Сирию через Турцию.

7 октября прокуратура Берлина предъявила россиянину Вадиму Соколову обвинение в убийстве Хангошвили и незаконном владении полуавтоматическим огнестрельным оружием.

Согласно данным следствия, обвиняемый под видом туриста приехал в Париж из Москвы 17 августа 2019 года. После этого он направился в Берлин, где жертва убийства попросил убежища в 2016 году. В день совершения преступления, как считают правоохранители, злоумышленник подошел к своей жертве сзади и застрелил его из пистолета с глушителем, а потом еще два раза выстрелил в голову упавшему мужчине.

Об убийстве гражданина Грузии в берлинском парке общественности стало известно 24 августа 2019 года. В 2002 году Хангошвили был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме. В Германии убитый проживал под именем Торнике Кавтарашвили.

На следующий день по подозрению в причастности был арестован 49-летний россиянин, который в 2014 году был объявлен в федеральный розыск в России по делу о заказном убийстве.

4 декабря 2019 года МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России и двух работников спецслужб РФ, так как посчитал, что Москва принимает недостаточное участие в расследовании преступления. В свою очередь российский МИД объявил двух сотрудников германского посольства персонами нон грата.

В феврале 2020 года федеральная прокуратура Германии повторно арестовала подозреваемого в убийстве. Помимо обвинений в расстреле человека ведомство вменяло мужчине совершение преступления, связанного с незаконным хранением оружия.