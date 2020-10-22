В России впервые с июня более 11 тыс. человек вылечились от COVID-19 за сутки

Число выписанных в России за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 11 428 — это максимум с 24 июня. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 22 октября.

В частности, за прошедшие 24 часа выписаны 2519 пациентов в Москве, 472 — в Нижегородской области, 393 — в Ростовской области.

В то же время за минувшие сутки в России зафиксировали 15 971 новый случай заболевания COVID-19 и всего на сегодняшний день в России выявлено 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах.

В общей сложности в стране уже вылечились 1 107 988 пациентов, или 75,7% инфицированных.

Ранее в этот же день стало известно, что более 55,6 млн исследований на коронавирусную инфекцию провели в России с начала пандемии. Кроме того, около 322 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в стране из-за подозрения на коронавирус, пишет «Газета.ру».

Накануне профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс предположил, что коронавирус вряд ли будет полностью искоренен и человечеству придется с ним жить вечно.

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