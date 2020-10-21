Эпидемиолог усомнился в возможности полностью искоренить COVID-19

Коронавирус вряд ли будет полностью искоренен, человечеству придется с ним жить вечно, заявил в среду, 21 октября, британский эпидемиолог, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс в ходе выступления в парламенте.

«Нам придется вечно жить с этим вирусом. Существует очень мало шансов, что он будет искоренен», — приводит его слова Sky News.

При этом вакцинация может исправить положение, добавил Эдмундс.

«Я думаю, что почти наверняка у нас появятся вакцины, которые помогут нам справиться с этой эпидемией в недалеком будущем», — сказал он.

Говоря о сроках, когда жители Великобритании смогут получить вакцину, профессор заявил, что возможными сроками можно назвать конец зимы.

Ранее в среду помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Раньери Гуэрра заявил, что прототип вакцины от коронавируса могут утвердить до конца года.

Третья фаза испытаний вакцины, которую разрабатывает британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа, однако в сентябре компания приостановила испытания препарата по всему миру. Причиной стало то, что у одного из волонтеров из Великобритании выявили необъяснимую болезнь.

2 октября сообщалось, что Россия совместно с компанией AstraZeneca будет производить одну из вакцин от COVID-19 в Новосибирске.

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первую в стране и мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V».

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался «Вектор».