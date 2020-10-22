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В России провели более 55,6 млн тестов на COVID-19

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Более 55,6 млн исследований на коронавирусную инфекцию проведено в России с начала пандемии. Об этом в четверг, 22 октября, пишет пресс-служба Роспотребнадзора.

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При этом за минувшие сутки в стране России проведено 512 тыс. тестов на COVID-19.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 321 958 человек.

В России и мире на протяжении последних недель фиксируют рост заболеваемости COVID-19.

19 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что страна, вероятно, приближается к пику по числу новых заболевших COVID-19 в сутки.

Там отметили, что на обстановку могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер (масочный режим, социальное дистанцирование, гигиена рук), а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и коронавирусной.

На прошлой неделе главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ложноотрицательный результат тестирования на коронавирус получается примерно в 30% случаев.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 13 октября сообщил, что в стране зарегистрировано более 120 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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