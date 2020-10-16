Проценко назвал долю ошибочных тестов на коронавирус

Ложноотрицательный результат тестирования на коронавирус получается примерно в 30% случаев. Об этом сообщил главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью телеканалу «Дождь» в пятницу, 16 октября.

По его словам, это зависит не столько от тест-системы, сколько от преаналитического этапа лабораторной диагностики — насколько правильно произвели взятие мазка из носоглотки.

В сентябре исследователи из Франции попытались выяснить причину частых ошибок ПЦР-тестов на COVID-19. Для этого группа ученых проанализировали 80% с положительным анализом ПЦР и 80 — с отрицательным при наличии симптомов коронавирусной инфекции и плохим КТ легких.

В результате ученые не нашли разницы в терапии и других особенностях течения болезни и госпитализации, но обнаружили маркеры сильного воспаления (С-белок) и высокие тромбоциты у всех 80 пациентов из второй группы.

При этом в опубликованной ими статье не объяснено, как именно эти характеристики крови влияют на результаты теста.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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