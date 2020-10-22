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В Москве за сутки 2519 пациентов вылечились от коронавируса

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За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 2519 человек. Об этом в четверг, 22 октября, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В 10–15% случаев у тяжело переболевших COVID антитела пропадают»
Директор центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург — о непонятных реакциях на вирус, вакцине и ее применении при иммунодефиците

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 282 492 человек», — заявила Ракова.

Ранее в этот же день стало известно, что более 4 тыс. жителей Москвы, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы с антителами к COVID-19.

Накануне директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что первый компонент российской вакцины от коронавируса «Спутник V» получили около 17 тыс. москвичей, пишет «Газета.ру».

Несколько дней назад заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что заготовленный в Москве запас прочности в медицинской системе позволяет вводить ограничения медленными темпами.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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