В Москве более 4 тыс. человек сдали плазму с антителами к коронавирусу

Более 4 тыс. жителей Москвы, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы с антителами к COVID-19. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

«Донорами плазмы крови стали более 4 тыс. переболевших коронавирусом москвичей. Некоторые сдавали плазму несколько раз —таких более 10% от общего числа доноров», — сообщили в штабе.

Стать таким донором может выздоровевший от коронавируса человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний, уточнили в штабе. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Более подробная информация размещена на сайте депздрава Москвы.

Отмечается, что переливание плазмы крови с антителами к коронавирусной инфекции — один из методов лечения COVID-19. Он применяется в случаях среднего и тяжелого течения болезни. После данной процедуры вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в два раза.

Мэр Москвы Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.

По состоянию на 21 октября в Москве еще 2365 пациентов вылечились от коронавируса. Всего с начала эпидемии в Москве вылечились от коронавируса 279 973 человека.

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