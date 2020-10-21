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В Москве за сутки еще 2365 человек вылечились от COVID-19

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В Москве еще 2365 пациентов вылечились от коронавируса за минувшие сутки. Об этом в среду, 21 октября, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Всего с начала эпидемии в Москве вылечились от коронавируса 279 973 человека.

Накануне стало известно, что в Москве за сутки скончались 63 пациента с кopонавируcной инфекцией.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов 20 октября заявил, что заготовленный в Москве запас прочности в медицинской системе позволяет вводить ограничения медленными темпами.

Несколько дней назад мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что большое число новых случаев коронавируса в столице связано с тем, что в городе в 10 раз больше населения, чем в среднем регионе, пишет «Газета.ру».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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