Адвокат потерпевших по делу Ефремова разъяснил позицию защиты

Адвокат потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский 22 октября в разговоре с «Известиями» огласил позицию защиты перед заседанием по апелляции.

«Мы — все адвокаты — выступаем за то, чтобы жалобы защиты Ефремова не были удовлетворены. Но если суд посчитает возможным изменить колонию общего режима на поселение, мы примем это решение суда», — сказал Добровинский.

Вместе с тем ранее в этот же день адвокаты потерпевшей стороны разошлись во мнении, соглашаться со смягчением приговора Ефремову или нет.

Накануне Ефремов пообещал помогать матери и гражданской жене погибшего в ДТП с его участием Сергея Захарова.

Несколько дней назад актер уже выплатил потерпевшим компенсации в размере 2,4 млн рублей и Добровинский подтвердил, что его клиенты получили эти деньги.

В июне внедорожник Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и спровоцировал столкновение с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Водитель отечественного автомобиля умер в больнице

Актера признали виновным в аварии и приговорили к восьми годам колонии и лишили водительских прав на три года после освобождения. 22 октября состоится рассмотрение апелляционной жалобы.