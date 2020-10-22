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В Азербайджане начали производить беспилотники под названием «Гнать псов»

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Миноборонпром Азербайджана 22 октября приступил к серийному производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нового типа İti qovan («Гнать псов»).

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«Предприятия министерства оборонной промышленности приступили к серийному производству беспилотных летательных аппаратов нового типа İti qovan, обладающих большей разрушительной силой. Вошедшие в историю слова верховного главнокомандующего Ильхама Алиева написаны на крыльях БПЛА. В настоящее время БПЛА İti qovan используются азербайджанской армией», — цитирует «РИА Новости» заявление военного ведомства.

Фраза İti qovan («гнать псов») стала популярной после обращений президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

Накануне официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что Азербайджан применил в Карабахе тактическую авиацию, но эти попытки не достигли успеха.

Ованнисян 18 октября также заявил, что девять азербайджанских беспилотников были сбиты после объявления гуманитарного перемирия.

17 октября МИД Армении сообщил о достижении договоренности с Азербайджаном о введении гуманитарного перемирия с полуночи 18 октября. В Баку эти данные подтвердили, однако уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.

Эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла в конце сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за обстрелы и гибель населения друг на друга.

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